Agricultor agride com capacete adolescente com Síndrome de Down em Várzea Alegre

Um agricultor de 54 anos foi preso e autuado por violência doméstica após agredir uma adolescente com Síndrome de Down e a mãe dela, uma mulher de 35 anos, neste domingo (9), na localidade de Sanharol, em Várzea Alegre. A jovem é sobrinha do agressor.

A polícia informou que o suspeito, sem antecedentes criminais, chegou à residência das vítimas com uma caixa de compras e jogou o objeto no portão. “Com o barulho, a adolescente que é portadora de Síndrome de Down foi até lá para ver do que se tratava e foi nesse momento que o suspeito desferiu um golpe de capacete na menina”, informa a nota da Secretaria da Segurança do Ceará.

A mãe da adolescente, ao questionar a atitude, foi surpreendida com um soco desferido pelo homem, que foi contido por vizinhos, relata a polícia.

O agricultor foi encaminhado à Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista responsável pela região onde ocorreu o crime, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica, lesão corporal dolosa e injúria.

As vítimas foram submetidas a exames na Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).