Agentes Penitenciários denunciam assédio moral durante assembleia

Agentes Penitenciários do Estado do Ceará se reuniram nesta sábado (16), em assembleia geral, no seminário da Prainha. Entre as questões discutidas, os servidores denunciaram diversos casos de assédio moral praticados nas unidades prisionais.

Entre os pontos denunciados, os agentes informaram que estão sem horário de almoço, mesmo após passarem por um plantão de 24 horas. Outro ponto que afligem os servidores é a superlotação. Segundo o documento do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, deveria ser um profissional para 5 presos, enquanto há 1 agente para 80 apenados.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.