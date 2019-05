Agente que retirou grades de cadeia desativada em Cariré tinha autorização, diz SAP

A Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP-CE) informou que o agente que retirou grades de celas da Cadeia Pública de Cariré, desativada há quatro meses, tinha autorização para o recolhimento do material. Um Boletim de Ocorrência foi registrado por um policial militar contra o agente, neste domingo (19), na Delegacia Regional de Sobral, com a acusação de furto.

Segundo informações do comandante da Polícia Militar de Cariré, 1º sargento Vasconcelos, repassadas para o Sistema Verdes Mares, o agente foi ao destacamento da PM, em frente à cadeia desativada, pedindo para levar as grades das celas do local. A solicitação foi negada, conforme o sargento, porque o servidor não mostrou qualquer documento de autorização da SAP. Depois disso, as grades foram arrancadas e uma testemunha disse que viu o mesmo agente

A secretaria afirma, por meio de nota, que retirou as grades para reciclagem e melhoria de unidades prisionais em funcionamento. Além disso, assegura que "não tem necessidade legal de pedir autorização a nenhum órgão ou autoridade local para fazer uso do seu próprio patrimônio".

O Sindicato dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp-CE) também afirmou que o agente da SAP "foi denunciado equivocadamente" e que ele já operou não somente em Cariré, como também em Ipueiras, Varjota, Reriutaba, Groaíras e Sobral.