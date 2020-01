Agente penitenciário e duas mulheres são condenados por levar celulares para presídios do Ceará

Duas mulheres e um agente penitenciário foram condenados por corrupção ativa e passiva após o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) acusar o trio de estar envolvido no envio de aparelhos celulares e outros acessórios para unidades prisionais do Estado. A sentença foi proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal na última quarta-feira (22).

De acordo com o Ministério Público, Wladiane Freitas da Silva e Tássia Lima de Oliveira pagavam para Fabrício Santos Pereira, um agente penitenciário, facilitar a entrada dos dispositivos nos presídios. O esquema foi desmontado após análises de gravações de áudios, nos quais os integrantes organizavam as entregas e os valores dos celulares e dos outros objetos.

As acusações, conforme o MPCE, fazem parte da Operação Correria, que investiga supostos casos de corrupção de agentes penitenciários. O trio foi condenado a três anos de reclusão e pagamento de multa, pena teve convertida em medidas alternativas de restrição de direitos, “com limitação de finais de semana e prestação de serviços em favor de entidade pública.” Fabrício Santos foi sentenciado ainda a perder o cargo público.