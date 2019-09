Agente penitenciário atira acidentalmente na mão ao manusear arma de colega dentro de hospital

Uma arma de fogo disparou e acertou a mão de um agente penitenciário que manuseava o armamento dentro do Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, em Messejana, na noite deste sábado (14).

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança, que mostra o momento que a vítima recebe a arma de outra agente que estava no local e se afasta para manusear o armamento.

A arma dispara segundos depois do homem mexer e ele sai correndo dentro do hospital. A outra agente, que seria a proprietária do armamento, recolhe o que parece ser uma pistola e faz uma ligação. O tiro atingiu o dedo do agente.

O casal de agentes estava no hospital fazendo a escolta de um interno que passava por um procedimento médico, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Ainda conforme a SAP, a vítima, que não teve a identidade revelada, recebeu o atendimento necessário e está sendo acompanhado pela coordenadoria de saúde.