Agente de trânsito é encontrado morto com sinais de estrangulamento dentro de apartamento em Caucaia

Um agente de trânsito de 42 anos foi encontrado morto dentro de um apartamento na rua Otaviano Costa, no bairro Icaraí, em Caucaia, na Grande Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira (15). A vítima apresentava sinais de estrangulamento. Um inquérito policial foi instaurado e a polícia investiga o caso.

Conforme a polícia, Francisco Sérgio da Rocha Goes Júnior, de 42 anos, foi encontrado com as mãos e os pés amarrados e com um cordão em volta do pescoço. Ele trabalhava como agente de trânsito em Caucaia.

Carro da vítima foi encontrado

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o carro da vítima foi encontrado abandonado no Bairro Messejana, em Fortaleza. Na noite dessa quinta-feira (14), populares viram o momento que um homem saía do local do crime com o veículo da vítima, que foi localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local do crime, onde recolheu o corpo e fez os primeiros levantamentos acerca do caso para investigação. Ninguém foi preso.