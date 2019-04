Agência do Banco do Brasil é atacada no município de Graça

Uma agência do Banco do Brasil localizada na Avenida Raimundo da Cunha Brito, no município de Graça, foi atacada na madrugada desta terça-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, a ação criminosa aconteceu por volta das 3h. Na ação, os suspeitos usaram artefatos explosivos na agência, que ficou destruída, e metralharam a viatura e o prédio da polícia da cidade. A PM não tem informações sobre a quantia levada.

Criminosos atiraram contra a viatura e o destacamento policial da cidade. Foto: VC Repórter

Na fuga, os suspeitos incendiaram um carro e abandonaram o veículo próximo a uma comunidade chamada Vila Formosa.

A polícia solicitou reforço dos municípios de Sobral, Pacujá e São Benedito, mas conforme os agentes, as viaturas foram impedidas de chegar à cidade após teram os pneus furados por grampos jogados pelos criminosos na CE-321, que dá acesso ao município.

Até o início da manhã, apenas uma viatura do Comando Tático Motorizado (Cotam) reforçava a segurança da cidade.

De acordo com um morador, que não quis se identificar, a ação durou menos de uma hora. “Foram cerca de 40 minutos de terror, com muitas rajadas de tiros e explosões”, afirma.