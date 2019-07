Agência bancária é atacada por criminosos em Salitre

Suspeitos explodiram uma agência bancária do Bradesco, na madrugada desta segunda-feira (29), em Salitre, na Região do Cariri.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 2h, os assaltantes atacaram o destacamento para evitar a ação da polícia. Em seguida, invadiram a agência. Com o uso de explosivos, três caixas eletrônicos e o cofre do local foram violados. A Polícia não confirmou a quantia em dinheiro levada pelos criminosos. O grupo fugiu em direção ao estado de Pernambuco.

Equipes da Polícia Militar das cidades de Campos Sales e Salitre estão em diligência à procura do grupo.

De acordo com o Sindicato dos Bancários, com a ocorrência desta madrugada, sobe para 13 o número de bancos atacados no Ceará em 2019.