Agência bancária é alvo de ataque criminoso em Morrinhos, no Ceará

Uma agência bancária ficou parcialmente destruída na madrugada desta terça-feira (3) após ser alvo de um ataque criminoso em Morrinhos, a 207 km de Fortaleza. A informação foi confirmada pela Delegacia Regional de Sobral. Moradores da cidade relataram aos policiais que houve tiros e explosões no local. Não há relatos sobre feridos.

Segundo a Polícia Militar, o ataque ocorreu por volta de 1h15, quando oito homens chegaram ao local em dois carros, portando armas pesadas. Durante a ocorrência, os suspeitos atiraram contra o destacamento da PM e também em outros pontos da cidade.

A ação criminosa acontece no segundo dia após o fim da paralisação dos policiais militares do Ceará. O motim durou 13 dias e chegou ao fim no domingo (1º), após os agentes aceitaram a proposta definida no mesmo dia pela comissão especial formada por membros dos três poderes no Ceará, assim como por representantes dos PMs.

Assustados, moradores saíram de suas casas para acompanhar a movimentação em frente à agência bancária atacada por criminosos Foto: Arquivo pessoal

Segundo testemunhas, os homens chegaram em frente à agência e atiraram. Logo em seguida, ainda foram ouvidas explosões. As portas de vidro do estabelecimento foram quebradas e os caixas eletrônicos ficaram danificados. Os suspeitos fugiram em seguida. Ainda não há informação se alguma quantia em dinheiro foi levada pelo grupo.

A Secretaria da Segurança Pública de Defesa Social (SSPDS) foi procurada para repassar mais informações sobre o caso, mas ainda não enviou resposta.

Ainda de acordo com a Delegacia Regional de Sobral, uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar do Ceará se dirigiu até o local para auxiliar na ocorrência.

Outro ataque em dezembro

Em dezembro de 2019, uma outra agência bancária foi atacada no município de Morrinhos. Na ocasião, um morador relatou que durante o ataque foram ouvidos tiros e explosões. “Toda ação durou cerca de cinco minutos, foi um terror total”, disse. Os suspeitos fugiram.