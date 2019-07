Africano é processado por adulterar idade para renovar visto de residência em Fortaleza

A Polícia Federal no Ceará prendeu um africano de 27 anos, natural de São Tomé e Príncipe, na África Central, por declaração falsa durante procedimentos de autorização de residência expedida pela Delegacia de Imigração (Delemig), na última sexta-feira (26), em Fortaleza. Em declaração, ele afirmou que objetivava jogar em um time de futebol brasileiro.

De acordo com a Polícia Federal, o homem adulterou os documentos há um mês, mudando a idade de 27 para 20 anos, apresentando-os ao pedir a renovação de residência, com base em visto temporário na condição de estudante universitário. O suspeito, cuja identidade não foi revelada, reside no Brasil desde 2016 e já solicitou a prorrogação do visto três vezes.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de falsificação de documento público e uso de documento adulterado, sujeito à pena de dois a seis anos de reclusão e multa. Ele foi solto na audiência de custódia e vai responder ao processo em livramento condicional, perante a Justiça Federal.