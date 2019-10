Advogado preso em flagrante na posse de bilhetes com mensagens de facções criminosas é solto

A Justiça decidiu soltar o advogado Alaor Patrício Júnior, de 25 anos. Alaor foi preso em flagrante no último dia 24 de setembro em posse de, aproximadamente, 20 bilhetes contendo mensagens de membros de facções criminosas. A soltura foi determinada nesta quarta-feira (2), durante audiência de custódia.

Na decisão do Christiano Silva Sibaldo de Assunção, juiz da 2ª Vara da Comarca de Itaitinga, a manutenção da prisão contra o advogado não se fazia necessária porque a aplicação de medidas cautelares resguardariam a ordem pública. Dentre as medidas aplicadas, o magistrado decidiu pelo monitoramento por tornozeleira eletrônica e impedir Alaor de frequentar cadeias ou presídios no Estado do Ceará.

Nos autos consta que o Ministério Público do Ceará (MPCE) havia pedido que a prisão em flagrante fosse convertida em prisão preventiva devido à gravidade do crime. Os bilhetes encontrados tratavam de assuntos como fugas e contabilidade de drogas. O advogado foi preso por integrar organização criminosa e por associação ao tráfico de drogas.

O advogado foi capturado na saída da Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. No termo de audiência de custódia foi destacado que naquele dia ele havia visitado clientes detidos na ala de segurança máxima da CPPL IV.