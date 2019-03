Advogada suspeita de envolvimento com facção tem prisão domiciliar decretada

A advogada presa na Operação Piranji II, na última quinta-feira (14), teve a detenção convertida em prisão domiciliar pela Justiça Estadual, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE). Ela é suspeita de envolvimento com a facção Comando Vermelho (CV).

Conforme a OAB-CE, foi constatado que a advogada está em período puerperal, com uma criança lactente de 15 dias de nascida. Em razão dessa condição, a Ordem ingressou com pedido de conversão da prisão em domiciliar, o qual contou com parecer favorável do Ministério Público do Ceará (MPCE) e aprovação da juíza.

A Instituição acompanhou o cumprimento dos madados de prisão e de busca e apreensão, no escritório e residência da advogada, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, e deu apoio jurídico à filiada.

> Instituições focam em grandes operações para combater facções

A 'Piranji II' foi deflagrada pelo MPCE para cumprir 79 mandados judiciais em Fortaleza, Pindoretama, Cascavel, Beberibe e Maracanaú, além de Baraúna, no Estado do Rio Grande do Norte. O alvo da Operação era um braço do Comando Vermelho que domina o tráfico de drogas em municípios do Litoral Leste e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A organização criminosa é liderada por Francisco Jales Fernandes da Fonseca, o 'Zag', tido como um dos principais nomes da facção no Ceará e responsável por contatos que trazem grandes cargas de droga ao Estado. O grupo já tinha sido desarticulada na Operação Piranji, deflagrada em 29 de novembro de 2018. 'Zag' foi transferido para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, em janeiro deste ano, por suspeita de ordenar ataques criminosos contra o Estado.