Adolescentes suspeitos de roubar carro de idosa usando arma falsa são capturados em Fortaleza

Dois adolescentes suspeitos de roubar um carro foram apreendidos na noite desta quinta-feira (26), no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. A vítima foi abordada pela dupla quando saía do prédio onde mora, no mesmo bairro.

Segundo a polícia, após serem avisados do assalto, os policiais saíram em busca dos suspeitos e avistaram dois adolescentes andando na Rua Reverendo Bolivar. Eles tentaram correr ao perceber a aproximação da equipe da Força Tática do 22º Batalhão, mas foram rendidos. Com eles, foi apreendida uma arma falsa usada na ação criminosa.

A dupla indicou para os agentes de segurança o local exato onde abandonaram o carro. A vítima foi notificada para se apresentar à delegacia e recuperar o bem.

Os adolescentes, que têm idades de 15 e 16 anos, foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde ficaram detidos e vão responder por ato infracional semelhante ao crime de roubo.