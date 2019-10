Adolescentes suspeitos de atirar em policial civil durante assalto são apreendidos em Caucaia

Dois suspeitos de terem atirado em um escrivão da Polícia Civil durante uma tentativa de assalto, na madrugada desta quinta-feira (31), em Caucaia, foram capturados e levados à delegacia no ínicio da manhã. Os dois são adolescentes. O escrivão foi atingido com um tiro no peito, mas já recebeu alta médica.

Segundo o delegado Regis Pimentel, o policial voltava para casa na cidade vizinha, São Gonçalo do Amarante, quando foi abordado pelos dois susppeitos armados. "O escrivão reagiu ao assalto e os criminosos efetuaram 6 disparos contra ele. Um atingiu o peito esquerdo. Segundo informações médicas, por questão de 1 centímetro, não atingiu o coração. Ele já recebeu alta e está com a família", conta.

Durante a ação, o policial revidou aos disparou e um dos tiros atingiu o braço de um dos adolescentes, que correu na tentativa de se esconder na vegetação próxima à via. "Após uma contenção da área, ele não teve escolha a não ser se render. Todos os disparos contra o policial foram efetuados por ele. Ele descarregou a arma no escrivão", comenta o delegado.

O outro adolescente também foi apreendido e levado à Delegacia Metropolitana de Caucaia.