Adolescentes são capturados após aparecerem em vídeos exibindo armas de fogo

Dois adolescentes de 17 anos foram capturados, no bairro Praia do Futuro. Os jovens haviam aparecido em vídeos exibindo armas de fogo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quando flagrada, a dupla portava um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380. A Pasta informou que o armamento apreendido é o mesmo que aparece nos vídeos.

O vídeo de um bando em posse de armas circulou na internet e, a partir da apuração da procedência das imagens, os primeiros envolvidos foram identificados. "Com base em informações de inteligência, policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) capturaram dois adolescentes, enquanto faziam patrulhamento na Praia do Futuro. A dupla estava em uma motocicleta no cruzamento das avenidas Santos Dumont com Dioguinho", divulgou a Secretaria.

De acordo com a SSPDS, policiais militares deram ordem de parada, mas os adolescentes fugiram. Houve perseguição e mais a frente a motocicleta onde a dupla estava tombou na pista. A dupla foi encaminhada até uma unidade hospitalar, com ferimentos leves.

No momento da apreensão, os adolescentes estavam com as mesmas roupas que aparecem nas imagens divulgadas nas redes sociais. Os PMs constataram diversas passagens dos jovens pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Um deles já acumulava seis passagens pela DCA, por ato infracionais análogos aos crimes de roubo (quatro vezes), receptação e ameaça.

Já o outro jovem apreendido tinha 17 passagens: atos infracionais lavrados por roubo (quatro vezes), dano (quatro vezes), lesão corporal (quatro vezes), ameaça (duas vezes), crime contra a administração pública (duas vezes) e um por porte de arma de fogo de uso restrito.

A Polícia Civil informou que segue investigando a participação dos suspeitos e comparsas em ações criminosas na região da Praia do Futuro. As diligências continuam na tentativa de capturar demais envolvidos que aparecem no vídeo.

Populares que desejem repassar informações que possam ajudar a localizá-los devem denunciar pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.