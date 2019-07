Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com sete aparelhos celulares, uma moto roubada e uma arma de fogo falsa no Planalto Airton Senna, na noite desta terça-feira (2).

Conforme a polícia, os jovens são suspeitos de uma série de assaltos na região e foram abordados por uma equipe do Raio, que notou a atitude suspeita da dupla.

Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Duas vítimas compareceram ao local e reconheceram os jovens.