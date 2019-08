Adolescentes são apreendidos após serem flagrados dirigindo carro roubado, na Avenida Beira-Mar

Policiais apreenderam dois adolescentes que estavam dirigindo um veículo roubado, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (1º).

De acordo com a Polícia, por volta das 23h40 agentes de segurança do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) realizaram uma abordagem aos suspeitos, que além do veículo, estavam em posse de um aparelho celular que teria sido roubado. As investigações revelaram que o carro dirigido pelos adolescente foi roubado de um motorista de aplicativo na última quarta-feira (31) na Avenida Santos Dumont, no Bairro Papicu.

A dupla foi apreendida e levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi reconhecida pelo proprietário do veículo. O aparelho celular também foi restituído ao dono.