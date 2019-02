Adolescentes invadem escola e assaltam professora em Fortaleza

Uma professora da Escola Municipal Antonieta Cals, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, foi assaltada dentro da unidade de ensino na tarde desta quinta-feira (14). Dois adolescentes pularam o muro da escola, um deles armado, e obrigaram a funcionária a entregar o celular e relógio.

A entrada foi facilitada por causa de tapumes de uma obra que se arrasta há pelo menos cinco anos, segundo Lázaro Rocha, pai de aluno. A quadra está interditada e tomada de entulhos. Parte da frente da escola acumula tapumes, o refeitório é improvisado e as estruturas internas precisam de acabamento. A Secretaria Municipal da Educação (SME) disse que as obras serão retomadas e a previsão de conclusão é para o segundo semestre.

De acordo com informações da direção, as polícias Civil e Militar foram acionadas e fazem buscas pelos suspeitos nesta sexta-feira (15). Ninguém foi apreendido.

Por causa da insegurança do local, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira e próxima segunda-feira (18), segundo o pai.

Escola Municipal Professora Antonieta Cals, no Bairro São João do Tauape Kid Júnior

Celulares e relógios recuperados

Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que policiais civis do 4° Distrito Policial (DP) recuperaram o relógio e o celular tomados da professora após diligências da equipe policial. Por se tratar de menores, o caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), que dará continuidade à investigação.

Vigilância profissional

Já a SME informou que tomou conhecimento do ocorrido e que a unidade escolar já registrou Boletim de Ocorrência no 4º Distrito Policial. A secretaria disse ainda que a escola dispõe de vigilância profissional 24h e é completamente cercada por muro de proteção.

A SME também esclarece que o equipamento está passando por obra completa de requalificação e que já foram entregues espaços como salas de aula, laboratório de informática e biblioteca.

A partir da próxima semana, a obra será retomada com mais intensidade.