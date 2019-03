Adolescentes assaltam supermercado no Canidezinho e vão para bar

Dois adolescentes foram apreendidos em um bar com uma arma falsa minutos depois de terem assaltado um supermercado no bairro Canindezinho, em Fortaleza, no início da tarde desta terça-feira (19).

De acordo com informações da Polícia, dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, chegaram ao estabelecimento comercial por volta de 12h30, e usaram uma arma falsa para ameaçar funcionários e clientes, que foram mantidos como reféns. Os dois conseguiram levar cerca de R$ 170.

Policiais da Guarda Municipal de Fortaleza que estavam em uma torre de observação perceberam a movimentação de pessoas em frente ao supermercado e após tomar conhecimento do caso saíram em busca dos suspeitos.

Os dois adolescentes foram encontrados a 500 metros do local do roubo e abordados dentro do bar portando a arma falsa e a quantia roubada em dinheiro. Eles foram reconhecidos pelas vítimas e levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).