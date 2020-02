Adolescente troca tiros com a polícia e é apreendido com duas armas no São João do Tauape

Policiais militares apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (17), um adolescente suspeito de cometer tráfico de drogas e praticar assaltos em Fortaleza. De acordo com a polícia, os agentes foram ao bairro após receberem denúncias de moradores de que assaltos e o comércio de drogas na região são constantes. Quatro veículos da Polícia Militar, uma moto do Comando Tático Motorizado (Cotam) e um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) participaram da operação.

Quando os agentes de segurança chegaram ao local foram recebidos a bala. Na troca de tiros, o adolescente foi localizado e apreendido. Junto com ele foram recuperadas duas armas. O adolescente ficou ferido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ele estava com outros suspeitos, que fugiram.

Após receber atendido, o jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). As duas armas apreendidas foram entregues para o 2º Distrito Policial, no Bairro Meireles. Uma mulher foi até à delegacia para reconhecer o adolescente e recuperar um aparelho celular roubado pelo jovem.

Até a manhã desta segunda, a polícia continuava as buscas no bairro com objetivo de capturar os outros suspeitos.