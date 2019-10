Adolescente tentar furtar carro a acaba morto ao se esconder em cima de árvore em Maracanaú

Uma tentativa de furto a um carro terminou com um adolescente de 16 anos morto e um homem de 20 anos preso no Conjunto Industrial, em Maracanaú, na noite desta quarta-feira (2). O jovem foi morto quando tentava se esconder em cima de uma árvore.

Conforme o cabo Ramilson, da 1ª Companhia do 14º Batalhão de Maracanaú, Antônio Rômulo Cabral de Araújo Filho e o adolescente, que terá a identidade preservada, tentaram furtar um veículo dentro do estacionamento de um supermercado. O alarme do carro disparou durante a ação e a dupla fugiu do local.

A polícia foi acionada e, durante as buscas pelos suspeitos, ouviram disparos de arma de fogo na região.

O corpo do adolescente foi localizado na Avenida Contorno Oeste. O jovem caiu da árvore onde estava escondido após ser atingido pelos tiros. Já Antônio Rômulo foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Foram apreendidos com os suspeitos um equipamento de rastreamento e uma chave micha, usada para abrir veículos. A polícia não informou de onde teriam partido os tiros que mataram o adolescente.