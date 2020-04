Adolescente tenta atravessar Rio Cocó e morre afogado

Um adolescente de 16 anos morreu quando fazia a travessia entre a foz do Rio Cocó, na Sabiaguaba, em direção à Praia do Caça e Pesca, em Fortaleza, nesta segunda-feira (27). O afogamento ocorreu durante a manhã, mas o corpo da vítima só foi encontrado por volta das 15h30, por surfistas.

O rapaz foi identificado como Ruan Alves Dias, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ele e mais dois amigos tentaram atravessar o trecho nadando, mas Dias desapareceu nas águas e os amigos interromperam a travessia.

“Um dos colegas informou que o Ruan teve a iniciativa de atravessar o rio a nado, porém em determinado ponto ele não conseguiu mais nadar e desapareceu na água”, conta o sargento Barbosa, fiscal de praia da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas pelo adolescente utilizando uma moto aquática e uma equipe de mergulhadores. No entanto, o corpo foi localizado por surfistas, na Praia do Caça e Pesca.

“Os surfistas que estavam em frente à Barraca do Arpão encontraram o corpo do jovem no mar e trouxeram até a areia”, relata o sargento.

A Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para o local e recolheram o corpo da vítima.