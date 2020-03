Adolescente suspeito de ordenar ações de grupo criminoso é capturado em Quixadá

A Polícia Civil apreendeu na última quinta-feira (5) um adolescente apontado como chefe de um grupo criminoso em Quixadá, no Sertão Central do Ceará. Ele foi detido com armas que a polícia suspeita terem sido utilizadas em vários assaltos e homicídios na região.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, de posse de informações repassadas por meio de denúncias anônimas, os policiais civis localizaram o endereço do suspeito e o capturaram no bairro Campo Novo.

Dentro de um cano chumbado na parede da casa dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38 com várias munições, além de uma balança de precisão e várias embalagens.

Ele é investigado desde o ano de 2018 por participação em atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios e já tem passagens como menor infrator por roubo, tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e violação de domicílio.

O adolescente foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito.