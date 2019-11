Adolescente que gravava músicas para facção com apologia ao crime é capturado em Fortaleza

Um jovem de 17 anos suspeito de gravar músicas com mensagens de apologia ao crime para uma facção criminosa foi apreendido nesta terça-feira (5), em Fortaleza.

Segundo a polícia, o adolescente foi identificado a partir de investigações do 30º Distrito Policial. Os agentes de segurança verificaram nas redes sociais do suspeito publicações de vídeos e músicas, com letras que enalteciam as ações do grupo criminoso. Depois de buscas, o jovem foi capturado em um conjunto habitacional da região.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, ele recebia as letras de uma segunda pessoa, também investigada pela Polícia Civil, e gravava as músicas como forma de pagamento à taxa cobrada mensalmente pela facção.

O adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado um ato infracional semelhante ao crime de integrar organização criminosa e por apologia ao crime. Ele já responde por receptação e porte ilegal de arma de fogo.