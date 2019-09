Juan dos Santos tinha 14 anos e foi morto na última sexta-feira (13)

Familiares e amigos se reuniram neste domingo (15) para velar e enterrar o corpo do adolescente Juan Ferreira dos Santos, 14, morto em uma ação policial no bairro Vicente Pinzón, na última sexta-feira. Um ônibus foi fretado para levar parte do grupo que se reuniu por volta de 10h50, na capela do Cemitério Bom Jardim.

Os pais da vítima não deram entrevista e pediram para que não fossem feitas imagens do momento. José Ribamar, pai de Juan, chegou ao local visivelmente abalado em silêncio e, só depois, a mãe Tânia de Brito chegou no início do cortejo. Anteriormente, os dois afirmaram que o garoto foi atingido na cabeça e nas costas, quando estava reunidos com amigos na Praça do Mirante, local conhecido no bairro, por volta de 22h30.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o policial autor do disparo foi identificado e está detido no Presídio Militar. No informe, a PMCE repassou que os agentes responsáveis pela patrulha na região notaram “indivíduos em atitude suspeita” na praça e se aproximaram para realizar a abordagem e que, em seguida, algumas dessas pessoas começaram a atirar pedras contra a composição. Por isso, o soldado efetuou “disparos para o chão”, que atingiram o adolescente.

Tânia de Brito questiona a versão da Polícia. “Não, não atirou [pra baixo]. Se ele tivesse atirado pra baixo jamais ia acertar na cabeça do meu filho, jamais”, disse abalada com a situação. José Ribamar dos Santos também não aceita a informação como verdadeira. “Moleque cheio de vida, que foi interrompida por incompetência. Se fosse mais ágil não tinha feito isso, tinha êxito, mas não teve, houve falha”.