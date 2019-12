Adolescente morre em perseguição policial e família contesta versão da polícia

Um adolescente morreu na madrugada deste domingo (15) após ser perseguido por uma viatura da Polícia Militar em Jijoca de Jericoacoara, litoral oeste do Ceará. O caso levantou questionamentos dos familiares da vítima a respeito dos procedimentos adotados pelos agentes de segurança.

A perseguição a Pedro Vinícius de Araújo Barbosa teve início por volta da 0h10. Depois de alcançado, o jovem foi levado ao hospital do município pelos policiais, mas chegou ao local já sem vida. O corpo permanecia na unidade de saúde até as 18h deste domingo, enquanto aguardava ser encaminhado para perícia em Sobral.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara para investigar um homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. O órgão relata que a perseguição foi motivada pela denúncia de uma pessoa que sofreu um assalto e descreveu aos policiais as características do infrator. Os agentes, então identificaram um suspeito em uma motocicleta e deram voz de parada.

Pedro Vinícius, que estava no veículo, atirou atirou no carro da polícia e atingiu o capô e o para-brisa, ainda segundo informações da SSPDS. Ele fugiu em seguida, sendo encontrado caído pelos policiais depois de colidir contra um poste. Os agentes, então, o levaram ao hospital, onde já chegou morto. Ele estava com um revolver calibre .32 com quatro munições deflagradas e já possuía três passagens por infração análoga ao tráfico de drogas.

Família contesta

A versão da polícia, entretanto, é questionada pela família de Pedro Vinícius. Segundo os parentes, o jovem não estava armado. Denunciam também que houve demora em encaminhá-lo ao hospital, já que a unidade de saúde localiza-se a menos de um quilômetro do local do ocorrido, mas os agentes só chegaram lá perto de 1h.

Lúcia de Fátima Morais de Araújo, mãe de Pedro, relata que ele estava com a namorada numa calçada no momento da abordagem policial. Na mesma hora em que ele montou na motocicleta, os agentes se aproximaram e começaram a segui-lo. Ela conta ainda que os policiais atiraram contra Pedro, que permaneceu seguindo o caminho na moto. A namorada afirmou, também, que seguiu os policiais em outra moto e, ao chegar ao local onde ele teria caído, o corpo já havia sido levado pelos policiais.

"Ele não tinha arma, a própria namorada que estava com ele falou. Ela já contou a versão dela na delegacia. Tivemos acesso a um vídeo segurança de um mercantil próximo que mostra o jipe da polícia passando às 0h13, e ele deu entrada no hospital quase 1h. De onde aconteceu até o hospital é menos de um quilômetro. Então, o que foi que os policiais ficaram fazendo com esse adolescente dentro do carro? Quando pegaram ele, talvez ainda estivesse com vida e foi um descaso. É isso que a gente quer descobrir", diz a mãe.

A camiseta usada pelo adolescente no momento da perseguição mostra a marca de um tiro na região das costas.

De acordo com a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará apura todas as circunstâncias acerca do fato.