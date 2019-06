Um acidente entre um carro e uma motocicleta acabou com um adolescente morto, por volta de 21h40 deste sábado(22), no km 206 da CE 240, em Tianguá. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima morreu no local.

O adolescente era condutor da motocicleta. O motorista do carro, um veículo modelo Celta, fugiu sem prestar socorro.

Ainda segundo a PRE, o condutor do carro abandonou o automóvel na via.