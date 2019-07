Um adolescente morreu ao colidir a motocicleta que conduzia com um carro na CE-363, em Mombaça, no interior do Ceará, neste sábado (27). A vítima tinha 17 anos. O acidente aconteceu na localidade de Morada Nova.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, o motorista do carro envolvido no acidente se apresentou à sede da Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde foi ouvido.

Além da Polícia Militar, a Perícia Forense também esteve no local.