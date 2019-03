Adolescente estuprada por 10 anos denuncia seis tios no Crato; cinco foram presos

Uma adolescente de 17 anos denunciou seis irmãos do pai dela por estupros continuados durante 10 anos no Crato, na Região do Cariri. Na manhã desta sexta-feira (1º), a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão temporária e capturou cinco deles. Um está foragido.

A violência contra a jovem começou após a morte do pai dela, quando ela tinha 7 anos de idade. A própria vítima fez a denúncia anonimamente no fim do ano passado.

De acordo com a titular da Delegacia de Defesa da Mulher(DDM) do Crato, Kamila Brito, a mãe da adolescente informou que ficou sabendo do crime em 2016 e, por medo, não teve coragem de fazer a denúncia. A mãe e a adolescente moram próximo aos tios no mesmo sítio. Ainda segundo a delegada, a mãe deve ser investigada.

Os tios foram levados à DDM para prestar depoimento e serão levados à Cadeia Pública do Crato, onde devem ficar presos temporariamente por 30 dias. O prazo, segundo a delegada, é suficiente para que se conclua o inquérito. Depois, eles ficarão à disposição da Justiça. A identidade deles foi preservada para preservar a vítima.

A adolescente já prestou depoimento na delegacia. Ela passará por um tratamento psicológico.

Os suspeitos vão responder por estupro coletivo de vulnerável. A Polícia Civil segue à procura do sexto suspeito foragido.