Adolescente em surto alega ter sofrido abuso sexual e é socorrida pelo Samu

Uma adolescente de 13 anos foi socorrida pelo Samu após alegar ter sofrido abuso sexual no cruzamento da Avenida Sargento Hermínio com a Rua José Jatahy, no Bairro Monte Castelo, na madrugada desta sexta-feira (29). Populares acionaram a Polícia Militar após a jovem ser encontrada chorando na via.

A garota foi atendida e os socorristas constaram que ela não tinha sofrido violência sexual, mas estava em surto e possivelmente possuía algum transtorno mental.

A adolescente informou aos policias que havia fugido de casa há cinco dias e não soube explicar para os agentes onde morava.

O Conselho Tutelar foi acionado e a garota foi encaminhada para um abrigo. Ela será acompanhada por conselheiros tutelares, que irão analisar a situação que ela se encontra e aplicar as medidas cabíveis.