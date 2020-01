Adolescente é morto por dupla na frente do pai no Bom Jardim

Um adolescente de 14 anos, identificado como Pedro Hiago de Araújo Veras, foi morto por dois homens na frente do pai na rua Barra Vermelha, no Bom Jardim, na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com o tenente Renir, do 17º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava na sala da casa onde morava com a família quando os criminosos invadiram o local e atiraram contra ele. O jovem morreu no local e os suspeitos fugiram.

Uma das suspeitas da polícia é que o crime tenha sido motivado por uma publicação em uma rede social. Conforme o tenente Renir, Pedro Hiago colocou o símbolo de uma facção criminosa e os suspeitos, que seriam de uma facção rival, não gostaram do conteúdo.

Buscas estão sendo realizadas pelos agentes para tentar capturar os suspeitos. A investigação do caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).