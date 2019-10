Adolescente é morto dentro de centro educacional no Ancuri

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) confirmou a morte de um adolescente de 17 anos, dentro de um centro educacional localizado no Bairro Ancuri, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (19). Dois jovens foram apreendidos.

De acordo com a polícia, o adolescente identificado como Pablo Oliveira da Silva, de 17 anos, foi encontrado morto com lesões provocadas por objetos contundentes. Um outro jovem, também de 17 anos, ficou ferido, mas recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) compareceram no local e e iniciaram as aputações dos trabalhos policiais.

Na delegacia, um ato infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra um dos adolescentes. Já o outro envolvido vai responder por crime análogo ao de lesão corporal. A Polícia Civil investiga o motivo do assassinato.