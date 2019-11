Adolescente é morto com tiro na cabeça durante partida de futebol no Conjunto Palmeiras

Um jovem de 17 anos foi morto com um tiro na cabeça durante uma partida de futebol em um terreno na Rua Maiza, no Conjunto Palmeiras, na noite desta sexta-feira (29).

Conforme a polícia, a vítima, que terá a identidade preservada, o adolescente estava sentado no chão, quando os dois suspeitos chegaram a pé no local. Um dos homens sentou ao lado do adolescente e atirou. A vítima morreu no local. Os suspeitos fugiram em seguida.

De acordo com a polícia, a vítima não tinha antecedentes criminais e não fazia uso de drogas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.