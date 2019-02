Adolescente é morto a tiros quando saia com a mãe para assinar documentação na DCA

Um jovem de 17 anos foi morto a tiros no cruzamento das ruas Juraci Magalhães com Paumirim, no Planalto Ayrton Senna, na noite desta quarta-feira (20), quando saía com mãe para assinar uma documentação na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Segundo a polícia, a vítima foi abordada por homens a pé, que atiraram contra ele e fugiram em seguida. O jovem levou 4 tiros e morreu no local.

Conforme a polícia, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico de drogas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).