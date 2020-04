Adolescente é morto a tiros por dupla quando trafegava de bicicleta em Palhano

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros por dois homens quando trafegava de bicicleta na localidade conhecida como Açude da Santa, no município de Palhano. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (28).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Maurício Sousa Brilhante foi atingido por vários tiros e morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram em uma motocicleta.

De acordo com a SSPDS, equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local da ocorrência e encontraram uma trouxa de maconha próximo ao corpo do jovem .

A Delegacia Regional de Russas ficará responsável pelas investigações sobre o caso.