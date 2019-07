Adolescente é morta a tiros na frente da irmã, em Caucaia

Uma adolescente foi morta a tiros na frente da própria irmã e de uma amiga na noite desta terça-feira (30), no Bairro Mestre Antônio, em Caucaia.

De acordo com a Polícia, a vítima estava caminhando na rua com a irmã e uma amiga quando dois homens chegaram, ainda não se sabe se a pé ou de moto, e efetuaram os disparos. As outras duas pessoas não se feriram.

Parentes da adolescente disseram à polícia que a menina vinha recebendo ameaças, mas ela não falava a motivação de estar sendo ameaçada.

Os suspeitos de cometer o crime estão sendo procurados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.