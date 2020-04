Adolescente e jovem são mortos por dupla em moto no Barrocão, em Itaitinga

Dois homens em uma moto são suspeitos de matar um adolescente de 15 anos e um jovem de 18 anos no bairro Barrocão, em Itaitinga, na noite desta terça-feira (14).

De acordo com policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar, as vítimas estavam conversando na rua 1, quando foram atacadas pelos suspeitos. José Wemerson Inácio foi executado no local, já o adolescente tentou fugir, mas foi perseguido e executado no cruzamento com a rua 2. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Segundo familiares, José Wemerson morava na região com a mãe. O jovem e o adolescente eram usuários de drogas.

As investigações sobre o crime ficaram a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).