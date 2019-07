Adolescente e jovem de 20 anos são mortos em Caucaia

Um adolescente e um jovem de 20 anos foram mortos a tiros na Rua Davi Henrique, no Bairro Itambé, em Caucaia, na noite desta sexta-feira (26).

Conforme a polícia, as vítimas estavam conversando com um grupo de pessoas quando dois homens chegaram no local em uma motocicleta e começaram a atirar. Os suspeitos fugiram.

Adriano de Sousa da Rocha e um adolescente de 17 anos tentaram se esconder dentro de uma residência, mas foram atingidos por tiros nas costas e morreram na área da casa.

Outro adolescente de 15 anos foi baleado na perna. Ele foi socorrido por populares para o Hospital Municipal de Caucaia, o estado de saúde dele é estável.

O adolescente morto no ataque morava no local há duas semanas, após vim do interior do Estado, segundo a polícia. As vítimas não tinham antecedentes criminais.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.