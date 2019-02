Adolescente é ferido com gargalo de garrafa durante discussão no Bairro Ellery

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atingido com um golpe de gargalo de garrafa na Rua Doutor Atualpa, no Bairro Ellery, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (8).

De acordo com a polícia, a vítima discutiu com um homem que fugiu após ferir o rapaz. O jovem teve um corte no braço direito e foi socorrido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, levado para o Instituto Doutor José Frota, no Centro.

O motivo da discussão não foi informado pela polícia. O estado de saúde do jovem é considerável estável.