Adolescente é executada com pelo menos sete tiros ao voltar de escola

Uma estudante de 14 anos foi executada com pelo menos sete tiros na Rua Coronel Fabriciano, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (7). A adolescente retornava da escola e levava uma mochila com material escolar, que ficou caída ao lado do corpo.

O crime aconteceu por volta das 20h30. Testemunhas informaram para a polícia que a jovem estava em um veículo preto com os criminosos, que a obrigaram a descer e atiraram contra ela. A vítima morreu no local. Os suspeitos fugiram.

A mãe da adolescente esteve no local do crime. A mulher relatou que a filha demorou a chegar em casa, e em seguida, foi informada por populares sobre o homicídio da garota.

A polícia realizou buscas para tentar identificar e capturar os suspeitos. A motivação do crime é desconhecida. Uma das suspeitas é de que a jovem tenha sido abordada pelos criminosos na escola e levada para o veículo.

O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações sobre o caso.