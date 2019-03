Adolescente é encontrado morto em rua na Caucaia

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto na CE 085, no Bairro Itambé, em Caucaia, na noite desta terça-feira (5).



Segundo a Polícia Militar, o jovem estava caído na rua segurando uma lata com uma substância alucinógena. O pai da vítima informou aos policiais que o adolescente era usuário de drogas e saiu de casa acompanhado de um grupo de amigos para aproveitar o carnaval.



Conforme os policiais, o corpo do rapaz apresentava marcas na região do pescoço e da testa. A Perícia Forense irá investigar a causa da morte e uma das linhas de investigação é que o jovem tenha sido vítima de estrangulamento.