Adolescente é capturado suspeito de matar indígena a pauladas em Maracanaú

Um adolescente de 16 anos foi preso nesta quinta-feira (7) suspeito de matar a pauladas um índio durante uma discussão em uma casa situada em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima, de 31 anos, era filha da cacique da tribo Pitaguary, grupo indígena da cidade de Pacatuba.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito e o indígena estavam ingerindo bebida alcoólica no imóvel, quando ocorreu a briga entre os dois e a vítima sofreu as agressões e morreu no local. O adolescente suspeito de envolvimento no crime foi capturado nas proximidades poucas horas depois.

Ele foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi registrado contra ele um ato infracional por homicídio.

A morte do indígena foi lembrada pela Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará (Fepoince), que por meio de nota, lamentou o ocorrido. “Nos solidarizamos com a família da vítima e todo o Povo Pitaguary, neste momento de dor e luto”, diz um trecho da publicação.