Adolescente é capturado suspeito de manter namorada em cárcere privado, em Fortaleza

Uma adolescente de 17 anos foi mantida em cárcere privado, sofreu agressões e teve os cabelos cortados. O suspeito das agressões é o namorado dela, que foi capturado, nesta sexta-feira (25), no bairro Serrinha, em Fortaleza.

Em depoimento, ele afirmou que as ações foram motivadas por ciúmes, depois de ele ter tido acesso a mensagens no celular da vítima.

A jovem estava na casa dos pais do suspeito e não mantinha contato com a mãe para que ela não a visse machucada. Ela foi agredida com cabo de vassoura e barras de ferro e teve os cabelos cortados.

De acordo com a polícia, a jovem foi encontrada durante uma operação que tinha como objetivo cumprir mandados judiciais. Ela estava bastante machucada e usando peruca. Em depoimento, ela informou que usava o acessório para poder esconder as marcas de agressão. A mãe dela só ficou sabendo o que aconteceu com a filha após ser procurada pelos policiais civis.

Os agentes de segurança localizaram o adolescente e o conduziram para para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi registrado contra ele um ato infracional semelhante à tentativa de feminicídio e cárcere privado. A vítima registrou um boletim de ocorrência na mesma delegacia. Uma medida protetiva foi solicitada em favor da jovem.