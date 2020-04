Adolescente é capturado com arma e drogas após se esconder da PM em telhado na Barra do Ceará

A Polícia Militar prendeu um homem e capturou um adolescente de 16 anos suspeitos de tráfico de drogas no bairro Barra do Ceará, na noite desta segunda-feira (13). O menor chegou a se esconder dos policiais em cima do telhado de uma casa, mas localizado e apreendido com uma arma, drogas e munição.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a abordagem aos suspeitos aconteceu durante um patrulhamento de rotina na Rua Lídia Petri Gonçalves. Após parar e revistar algumas pessoas, os militares viram um homem em atitude suspeita dentro de uma casa e, ao se aproximarem, o homem correu. Os PMs entraram no imóvel e prenderam Gabriel Bruno da Silva Castelo, de 19 anos, que já responde por tráfico de drogas.

No momento em que os agentes faziam buscas no imóvel foi ouvido um barulho em cima do telhado. Os PMs foram verificar e encontraram o adolescente com com um revólver calibre 38, carregado com uma munição deflagrada, e também outras cinco munições, de mesmo calibre.

Em outra casa, onde o adolescente morava, foram encontradas 53 pedras de crack, uma quantidade de cocaína e duas embalagens com um pó branco, que possivelmente seria utilizado para a mistura do tóxico, além de materiais utilizados para o embalo da droga.

Todo o material apreendido e a dupla foi levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). O adulto foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. O adolescente vai responder a um ato infracional semelhante ao crime de porte ilegal de arma.