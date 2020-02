Adolescente é capturado após trocar tiros com a polícia na Praia da Barra do Ceará

Um adolescente foi capturado no momento em que corria com uma mochila na Praia da Barra do Ceará, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (10). O suspeito atirou contra a Polícia Militar, que perseguiu o rapaz. O caso foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Segundo a Polícia Militar, agentes faziam buscas na Barra do Ceará quando se depararam com o adolescente correndo e em atitude suspeita. Ele estava com uma mochila e quando percebeu a presença dos policiais, sacou um revólver calibre 38 e atirou contra os agentes.

Vídeos enviados ao Sistema Verdes Mares mostram o momento em que policiais correm atrás do suspeito pela beira da praia. Nas imagens, é possível ver que, pelo menos, sete carros de polícia na via em frente à praia. Moradores se assustaram com a troca de tiros entre a polícia e o adolescente.

Durante a troca de tiros, o adolescente foi baleado na pena e socorrido, em seguida, para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde recebeu atendimento. Com ele, a polícia encontrou três aparelhos celulares oriundos de roubo, e uma quantidade de maconha. A Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) investiga o caso.