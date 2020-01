Adolescente é baleado e três suspeitos são capturados em perseguição policial após roubo de veículo

Um adolescente de 16 anos foi baleado e três suspeitos foram capturados em uma perseguição policial na avenida Mister Hall, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (14), após o roubo de um veículo.

Segundo a vendedora de título de capitalização, ela foi abordada pelos criminosos na avenida São Vicente de Paulo, no bairro Araturi, em Caucaia, quando estacionou em frente o comércio de um cliente. “Quando cheguei próximo ao carro eles me abordaram e pediram a chave do veículo”, relata. Um dos suspeitos estava armado.

Uma equipe de motopatrulhamento do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) localizou os suspeitos e teve início uma troca de tiros.

O adolescente baleado foi socorrido pelos agentes para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Wellisson Andrade dos Santos, de 22 anos, Dênis Lino da Silva, de 26 anos, e um adolescente que não teve a identidade revelada foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Uma arma de fogo foi apreendida.

O carro da vítima foi recuperado e os criminosos foram autuados por roubo e associação criminosa.