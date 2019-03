Adolescente é baleado e criança fica ferida após assaltante se recusar a receber celular da vítima

Um adolescente de 17 anos levou um tiro na perna e uma criança de 6 anos ficou ferida com um tiro de raspão no peito durante uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (11), na Rua Costa Freire, no Parque São José, em Fortaleza. O criminoso atirou após ficar chateado com o modelo do aparelho celular entregue por uma das vítimas.

De acordo com testemunhas, o adolescente estava em uma calçada na companhia de outras pessoas quando um homem de moto chegou no local e anunciou o assalto. O jovem entregou o aparelho celular Iphone, mas ao ver a marca o suspeito ficou com raiva e se recusou a receber .

O homem alegou que o celular seria rastreado e atirou contra o adolescente, que tentou se proteger, mas foi atingido na perna esquerda. O outro disparo atingiu de raspão o peito de uma criança de 6 anos, que brincava na calçada. O suspeito fugiu em seguida.

O adolescente foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O Samu foi acionado para socorrer a criança e constatou que havia sido apenas um tiro de raspão, sem necessidade de ser conduzido para uma unidade de saúde.

A polícia foi até o local e realizou buscas na área para tentar identificar e prender o suspeito.