Adolescente é assassinado no Alto Alegre, em Maracanaú 

Um adolescente foi morto a tiros no bairro Alto Alegre, em Maracanaú, na noite desta terça-feira (30).

Moradores informaram ao Sistema Verdes Mares que ouviram cerca de quatro disparos de arma de fogo na Rua 19, no Alto Alegre, e, quando foram olhar o que havia acontecido, encontraram o jovem caído sem vida no chão. O adolescente morava próximo ao local do ocorrido.

Ainda conforme populares, há cerca de dois meses nenhum crime era registrado no bairro. A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência informou que o jovem respondia a autos de infração na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e que a pouca luminosidade na rua colaborou para a fuga dos autores do homicídio.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).