Adolescente é assassinada a tiros na rua ao sair de veículo no bairro Vila Peri

Uma adolescente foi morta a tiros momentos depois de ter saído de dentro de um veículo, na noite desta terça-feira (10), em uma rua do bairro Vila Peri, em Fortaleza.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública para obter mais informações sobre o caso e aguarda resposta.

Segundo relatos de testemunhas, suspeitos estavam com a garota dentro de um carro e, ao colocarem a menina para fora do veículo, realizaram diversos disparos de arma de fogo contra ela. A adolescente morreu no meio da rua e os homens fugiram no automóvel. Não se sabe ainda a motivação do crime.

Até a última atualização desta matéria nenhum envolvido na ação criminosa havia sido capturado.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.