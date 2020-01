Adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte do digital influencer 'Pirangay'

Um adolescente de 16 anos foi capturado nesta quinta-feira (23), em Fortaleza, suspeito de participar da morte do digital influencer conhecido como "Pirangay". O corpo de Francisco Gleison Barros de Sousa foi encontrado em um dos cômodos de uma casa na manhã da última segunda-feira (20), no Bairro Parangaba.

"Pirangay", que morava no bairro Pirambu, mantinha um perfil em uma rede social, onde publicava vídeos e fotos com conteúdos humorísticos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além do amigo, que é proprietário da casa, outras duas pessoas estavam no local com o influencer. O amigo da vítima procurou o 5º Distrito Policial para comunicar o caso.

A apreensão do suspeito foi resultado de uma ação realizada por equipes da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCS) para ser ouvido sobre o caso.

Mais detalhes sobre a apreensão serão repassados em coletiva de imprensa, a partir das 9 horas desta sexta-feira (24), na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima.